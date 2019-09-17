Нестеровский Zerolines готовит второй альбом

Музыку написали Олег Нестеров, Михаил Габолаев, Максим Леонов, Константин Смирнов.





Режиссером клипа на песню «Снег идет» стал Дмитрий Фикс, который в разное время снял для «Мегаполиса» клипы «Karl-Marx-Stadt», «Там», «Осень-86» и «Я — весна».





«Мегаполис» впервые исполнит песню на сцене 30 и 31 декабря в ЦИМе, как новогодний постскриптум к спектаклю «Из жизни планет».

