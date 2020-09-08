«Мегаполис» готовит альбом-спектакль «Ноябрь» с Курляндским

Понять, какие именно слова должны сочетаться с музыкой, помог Роман Либеров, общепризнанный эксперт по современной поэзии. В альбоме использованы тексты последних ста лет, как известные, так и совсем неизвестные; их авторы - Всеволод Некрасов, Иван Ахметьев, Алексей Ильичев, Григорий Дашевский, Михаил Кузмин, Владимир Ханан, Сергей Шестаков, Жак Превер, Андрей Вознесенский, Георгий Иванов, Осип Мандельштам.

Микшировала альбом Бригитта Ангерхаузен, как всегда в Кёльне, с ней мы работаем уже 25 лет. На этот раз было совсем непросто: онлайн-миксы в немецкой студии, полтора месяца напряженной работы без права на ошибку. Было ощущение, что я всё это время непрерывно сажал тяжелый пассажирский самолет. ⠀

Сейчас альбом завис. Он уже не наш, но ещё пока и не ваш - всё случится 25 сентября. Удивительное состояние, как в центре циклона. Помогает то, что для нас он приобретает иное качество: было, условно говоря, кино – записали и смонтировали, а теперь начинается театр, в прямом и переносном смысле. Мы должны поселить музыку в себе таким образом, чтобы быть готовыми играть его на сцене в любой вечер, от и до. Что и случится совсем скоро, в первые три дня октября на сцене «Электротеатра»».