«Мегаполис» готовит альбом-спектакль «Ноябрь» с Курляндским

«Как всегда, всё родилось из ничего. Не было никаких мыслей, ни высоких, ни низких. Как всегда, сели просто играть без всяческих сознательных намерений, что лучше всего приманивает музыку. И кое-что пришло, те несколько композиций, которые тогда проявились, показали нам направление, по которому следует двигаться. В них уже было дыхание будущего. Было это четыре года назад. Так это и продолжалось, весь альбом рождался из наших интуитивных погружений, или, говоря яснее, из спонтанных импровизаций, которые в дальнейшем обретали конечную форму и яснее проявлялись по инструментам. Это напоминало вахтовый метод: короткие периоды совместной игры и долгая работа после», - говорит Олег Нестеров.
Понять, какие именно слова должны сочетаться с музыкой, помог Роман Либеров, общепризнанный эксперт по современной поэзии. В альбоме использованы тексты последних ста лет, как известные, так и совсем неизвестные; их авторы - Всеволод Некрасов, Иван Ахметьев, Алексей Ильичев, Григорий Дашевский, Михаил Кузмин, Владимир Ханан, Сергей Шестаков, Жак Превер, Андрей Вознесенский, Георгий Иванов, Осип Мандельштам.
«И как это всегда бывает – одномоментно, вдруг, пришло ощущение целостности, отдельные треки обрели смысл и альбом стал существовать как единый замысел, в дальнейшем уже самостоятельно подсказывая нам важные вещи. Он попросту повёл за собой, подсказывая и с музыкальными решениями и с работой над текстами. Последний дубль в студии был сделан в час объявления карантина, что придало ему особую драматичность. Мы собрали инструменты и разъехались из Москвы, кто куда. И весь этот удивительный период прошел для меня в окончательной проработке материала. ⠀
Микшировала альбом Бригитта Ангерхаузен, как всегда в Кёльне, с ней мы работаем уже 25 лет. На этот раз было совсем непросто: онлайн-миксы в немецкой студии, полтора месяца напряженной работы без права на ошибку. Было ощущение, что я всё это время непрерывно сажал тяжелый пассажирский самолет. ⠀
Сейчас альбом завис. Он уже не наш, но ещё пока и не ваш - всё случится 25 сентября. Удивительное состояние, как в центре циклона. Помогает то, что для нас он приобретает иное качество: было, условно говоря, кино – записали и смонтировали, а теперь начинается театр, в прямом и переносном смысле. Мы должны поселить музыку в себе таким образом, чтобы быть готовыми играть его на сцене в любой вечер, от и до. Что и случится совсем скоро, в первые три дня октября на сцене «Электротеатра»».
«Ноябрь» — это попытка оказаться внутри одного кинокадра, - сообщает пресс-релиз спектакля. - Музыкальная программа, в основе которой — стихи русских поэтов ста последних лет, от начала ХХ века до сегодняшнего дня, символически охватывает жизнь человека, от прозрачности детства через болезненный житейский опыт к осознанию квантовой природы мира, одновременности существования всех вариантов развития событий.
Режиссер – Борис Павлович. Интерлюдии – Дмитрий Курляндский. В спектакле заняты Александра Верхошанская, Андрей Анисимов, Георгий Грищенков.
«Музыка, которая у нас получалась, та что сейчас стала новым альбомом «Ноябрь», изначально представлялась мне на театральной сцене яснее и органичнее всего. В итоге всё так и получилось, мы нашли идеальный для себя вариант – «Электротеатр». Зал-трансформер, как мы любим, технические возможности превосходят наши самые смелые фантазии, заряженная команда, философия, открытая для экспериментов. А еще доверие и расположение к нашей идее. Это будет совместный проект, мы приходим туда такой вот лихой командой: режиссер Борис Павлович, художник-постановщик Ксения Перетрухина, продюсер Даша Шадрина. И еще один важный для меня человек на проекте – композитор Дмитрий Курляндский, нам крайне интересны его последние проекты, взаимодействие с генеративными машинными алгоритмами и многоканальным звуком, его интермедии между нашими музыкальными номерами будут именно про это. Играть премьеру будем три дня, 1-3 октября. Рассадка шахматная, и это для нас еще один интересный опыт – в зале будет человек сто, не больше. При таких соотношениях музыка обычно работает совсем по-другому, замечено».
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