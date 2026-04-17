Инстасамка и Ольга Бузова перечислили хотелки в песне «Я хочу»

Авторы музыки – муж Инстасамки Олег Еропкин и Султонзода Хайриддини, автор текста – Олег Еропкин.

«Сколько, сколько / Готов сегодня тратить на меня / Только, только / Пойми, что я совсем не о деньгах», - поют артистки.



Инстасамка и Ольга Бузова

Согласно пиар-легенде, инициатива сотрудничества исходила от Даши, а Ольга не сразу обнаружила её предложение в «личке». Несколько дней назад Ольга поделилась в соцсетях фрагментом трека с комментарием: «Хотели вы этого или нет, фит уже записан». И вот он появился на всех стримингах, хотя на это требуется минимум две недели.

«2 дня провести в дороге, сутки в съемках и записях на студии, неделю в бесконечных обсуждениях - и всё это для того, чтобы вы услышали сегодня то, что мы для вас сделали», - отчиталась Ольга Бузова.