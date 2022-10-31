Ольга Бузова не будет выпускать альбом в этом октябре

Этой осенью исполняется пять лет альбому «Под звуки поцелуев», четыре года альбому «Принимай меня», и год с выхода сборника «Вот она я».

Стоит ещё несколько раз выпустить альбомы в октябре, и можно будет буквально половину месяца забирать себе, - пошутила певица. Ольга в эфире шоу «Тема» на телеканале RU.TV объяснила, почему традиционно выбирает для релиза середину осени. Крайне важно, чтобы было верное сочетание дат, пояснила Бузова.



Ольга Бузова

«Я такой человек, мне нравятся даты, традиции. В октябре у меня всегда шоу, большие концерты, альбомы. Я люблю, когда всё имеет смысл, когда всё очень глубоко», — сообщила Бузова.





Пока что нового альбома в ближайшее время ждать не стоит. Исполнительница привыкла делать всё последовательно. Сейчас она готовится к крупному концертному туру по многим городам России в 2023 году. Подготовка к вступлениям оказалось тяжёлой, было много стрессов и проблем. Но в работу была вложена душа, обратила внимание певица.

«Песня, музыка, творчество — они исцеляют, веселят, заставляют задуматься, или просто расслабляют. Поэтому моё творчество — жизнь», — сообщила Ольга.

Уже до конца этого года будут представлены новинки, призналась Бузова. Исполнительница пообещала поклонникам, что не оставит их без своих песен. Звезда также поведала, что готова буквально не спать сутками и сниматься в шоу, чтобы людям было что посмотреть.