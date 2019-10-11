Ольга Бузова спела про веру в любовь

Песня объявлена заглавной темой романтического телешоу «План Б» с участием Бузовой и Тимура Батрутдинова, которое стартует на телеканале ТНТ 13 октября.
«Эту песню я ждала больше всего, ведь она стала не только саундтреком моего нового шоу «План Б» на любимом и родном телеканале ТНТ. Но также стала саундтреком моей жизни сейчас. После возвращения с Бали в моей жизни многое изменилось. Наверное, правду говорят, что этот остров какой-то кармический. И я ещё верю в то самое чувство... Любовь в моем сердце! Именно вера в неё и греет в эту дождливую осень. Давайте все вместе верить, что любовь существует. Я всё ещё верю...», — рассказала Ольга Бузова.
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