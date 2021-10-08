Ольга Бузова выпустила альбом «Вот она я»

Моргенштерн и Бузова возглавили десятку рейтинга селебрити от Forbes Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских селебрити — музыкантов, артистов, телеведущих, спортсменов, моделей, рэперов и блогеров с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн. Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.



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Первую строчку рейтинга занял боец Хабиб Нурмагомедов с $ 12 млн. На втором месте - артист Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) с $ 7.4 млн. На третьем - Ольга Бузова с $ 3.3 млн.



Четвертое место у Тимати с $ 10.4 млн, пятое - Сергей Шнуров с $ 11 млн. Кроме того, из артистов на...

Чаще всего в медиа упоминали Бузову, Крида и Zivert Агентство Brand Analytics составило список селебрити, упоминаемых в медиа чаще остальных. В конце июня российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «40 до 40», в который попали самые успешные отечественные звёзды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Составители чарта опирались в том числе на показатели интернет-популярности селебрити, а именно на количество фолловеров в соцсетях и частоту упоминаний в постах. Эти данные журналу предоставило агентство Brand Analytics, занимающееся мониторингом масс-медиа, а теперь компания выложила отдельно собственный топ-десять.



Ольга Бузова...

Суд взыскал с сауны 350 т.р. за проигрывание песен Бузовой Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Арчер Мьюзик Продакшнс" (правообладатель исключительных авторских и смежных прав на произведения Ольги Бузовой) о взыскании с предпринимателя 348 тысяч рублей за незаконное воспроизведение музыкальным автоматом в сауне трех композиций певицы, говорится в решении суда. Истец является правообладателем прав на музыкальные произведения и их фонограммы "Улететь", "Люди не верили" и "Привыкаю", которые исполняет Бузова, сообщает Rapsinews.ru/.



По информации истца, 28 февраля 2018 года на территории оздоровительного комплекса "Праздник" в Санкт-Петербурге (принадлежит индивидуальному предпринимателю Георгию Аронову) ответчиком без согласия правообладателя осуществлялось использование этих музыкальных произведений и фонограмм.



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Ссылаясь на незаконное...

Ольга Бузова спела про веру в любовь Ольга Бузова представила новую песню «Я еще верю», которая станет саундтреком для нового шоу ТНТ (слушать трек). Песня объявлена заглавной темой романтического телешоу «План Б» с участием Бузовой и Тимура Батрутдинова, которое стартует на телеканале ТНТ 13 октября.







«Эту песню я ждала больше всего, ведь она стала не только саундтреком моего нового шоу «План Б» на любимом и родном телеканале ТНТ. Но также стала саундтреком моей жизни сейчас. После возвращения с Бали в моей жизни многое изменилось. Наверное, правду говорят, что этот остров какой-то кармический. И я ещё верю в то самое чувство......