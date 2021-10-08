Ольга Бузова выпустила альбом «Вот она я»

Альбом «Вот она я» включает в себя 21 трек. Незадолго перед выходом альбома Бузова закрыла свой профиль в Инстаграм.
«Сегодня вы услышите весь альбом, над которым я работала около 3-х лет… Нервничаю безумно! Спасибо Вам большое за колоссальную поддержку, мы все этого так долго ждали. Будьте со мной, пожалуйста», - говорит Ольга Бузова.
«Давно не приходилось слушать настолько беспомощных альбомов. Даже тиктокеры делают релизы, о которых можно что-то рассказать. Бузова катастрофически проигрывает даже тиктокерам. Она-то замахнулась на попсу, которую могут показывать по телевизору (она сама оттуда), но телевизор давно никто не смотрит, и все это выглядит дико неорганично. Подобраны биты разной степени удачности, но вокально Бузова не способна хоть как-то их усилить, а им это надо. Она старается быть искренней, но почему-то ей вообще не веришь. Но вообще-то я бы не сбрасывал Бузову со счетов, - ею явно руководят некие кукловоды, и сбросив их, Бузова способна еще преподнести еще немало сюрпризов. Она целеустремленная», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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