Суд взыскал с сауны 350 т.р. за проигрывание песен Бузовой

Истец является правообладателем прав на музыкальные произведения и их фонограммы "Улететь", "Люди не верили" и "Привыкаю", которые исполняет Бузова, сообщает Rapsinews.ru/.

По информации истца, 28 февраля 2018 года на территории оздоровительного комплекса "Праздник" в Санкт-Петербурге (принадлежит индивидуальному предпринимателю Георгию Аронову) ответчиком без согласия правообладателя осуществлялось использование этих музыкальных произведений и фонограмм.



ТЕКСТ

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком музыкальных произведений и фонограмм (без заключения лицензионного договора), истец направил Аронову претензию, которая была оставлена без удовлетворения. Это послужило основанием для обращения ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" с иском в арбитражный суд.

Заявитель представил в арбитраж DVD-диски с видеозаписями, просмотренные в судебном заседании.

Доказательств наличия у предпринимателя Аронова прав на использование указанных в рассматриваемом иске объектов авторских и смежных прав в материалы дела не представлено, отметил арбитраж.

По мнению предпринимателя, видеозапись непосредственно из самой сауны с музыкальным сопровождением на заднем фоне не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения.

Кассовый чек, в котором имеется ИНН ответчика, подтверждает тот факт, что именно ИП Аронов Г.З. осуществляет предпринимательскую деятельность на территории оздоровительного комплекса "Праздник". Согласно представленной истцом видеозаписи, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, в память которого скопированы спорные музыкальные произведения. На видео видно, что вход в сауну один и иных арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет, говорится в решении.