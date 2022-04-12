Ольга Бузова призвала «Делать добро»

Ольга Бузова под медлительный хип-хоп начитывает речитатив с цитатами из Аллы Пугачевой «Сильная женщина» и в припеве повторяет фразу «И пусть сейчас так много в мире зла вокруг, Я верю только одному – быть добру!».



Ольга Бузова

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Сама Ольга Бузова подчеркнула:

«Для всех остальных площадок премьера состоится 14 апреля. У меня сейчас миллион вопросов, запросов. Буду ждать и обрабатывать вместе с вами. Она была спонтанной. Я пришла домой, уже разделась, заказала себе лосось на пару с овощами и салат из авокадо с помидорами. Собиралась поужинать, потому что не ела целый день. Но пришлось экстренно выехать из дома. Я очень нервничаю, поддержите меня, это очень важная работа для меня», - поделилась Ольга Бузова.