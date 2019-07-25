Рейтинг Forbes до 40 лет возглавили Ольга Бузова и Баста

Возрастной ценз исключил из списка ветеранов российской эстрады и позволил войти в рейтинг молодым поп-артистам и рэперам.

Forbes считает рейтинг звезд с 2005 года. Каждый год, составляя лонг-лист, редакция включала в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров, но только единицам из них удавалось пробиться в топ-50. В этом году Forbes дал им шанс, существенно изменив методику. Редакция ограничила возраст участников рейтинга 40 годами и сместила фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность.

В результате «возрастного ценза» рейтинг покинули его бессменные участники Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и многие другие. Всего из прошлогоднего списка в новый перекочевало лишь 18 человек. Остальные места заняли талантливые и предприимчивые юноши и девушки, которые научились успешно монетизировать свою популярность. Ежегодный доход участников рейтинга снизился, но не сильно: если в прошлом году на одного человека в среднем приходилось $4,2 млн, то в этом $3,2 млн. Порог вхождения снизился с $900 000 до $500 000. Но теперь и средний возраст составляет всего 31 год, а в прошлом году он был 40 лет.

На втором общем месте рейтинга - Ольга Бузова с доходом $4.4 млн, это относительно немного, но упоминаемость в соцсетях подняла ее на эту позицию. На четвертом месте - Егор Крид с доходом $4.8 и множеством упоминаний в соцсетях. Так же в двадцатке общего рейтинга (по убывающей) - Баста, Дима Билан, Тимати, Полина Гагарина, Элджей и Сергей Лазарев.

Если же считать только по доходам, то лидером рейтинга Forbes до 40 лет среди музыкантов стал рэпер Баста ($6.9 млн), за ним идет Дима Билан ($6.5 млн) и Полина Гагарина ($5.3 млн). Также в десятке - Ольга Бузова ($4.4 млн) и Тимати ($3.4 млн).