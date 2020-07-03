Чаще всего в медиа упоминали Бузову, Крида и Zivert

В конце июня российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «40 до 40», в который попали самые успешные отечественные звёзды шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Составители чарта опирались в том числе на показатели интернет-популярности селебрити, а именно на количество фолловеров в соцсетях и частоту упоминаний в постах. Эти данные журналу предоставило агентство Brand Analytics, занимающееся мониторингом масс-медиа, а теперь компания выложила отдельно собственный топ-десять.



Ольга Бузова

Для расчёта рейтинга эксперты проанализировали более 31 миллиарда публикаций в русскоязычных соцсетях за период с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020-го. Возглавила топ певица и ведущая Ольга Бузова, за год о ней написали более 5 миллионов раз. На втором месте расположился Егор Крид с 3,63 млн упоминаний. Закрывает тройку лидеров Zivert, которой пользователи посвятили 2,58 млн постов.

Полный список самых популярных звёзд с указанием количества упоминаний в медиа.

1. Ольга Бузова (5 035 900)2. Егор Крид (3 635 200)3. Zivert (2 580 200)4. Баста (1 968 400)5. Ксения Собчак (1 733 000)6. Тимати (1 729 100)7. Элджей (1 618 000)8. Юрий Дудь (1 476 200)9. Дима Билан (1 370 300)10. Хабиб Нурмагомедов (1 309 600)