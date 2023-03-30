Instasamka экранизировала свой хит «За деньги да»

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Instasamka выпустила видеоклип на свой главный хит «За деньги да» (смотреть клип).

Клип снят режиссером Никитой Вильчинским из Romanov Production.

По сюжету Instasamka работает в компании «Самка лимитед», слоган которой: «Наша продажность не имеет предела». Компания занимается рекламой, организацией концертов и поздравлений. Клиент, обложившись деньгами, звонит в «Самка лимитед», намереваясь купить «всю Инстасамку». Певица гордо отказывается, со словами: «Это зашквар, да ну в жопу», после чего печатает свою пятую точку на ксероксе, чтобы отправить клиенту.

Instasamka
Instasamka

В песне Instasamka рассказывает о том, почему она не продается за деньги, иллюстрируя строчки ярким видеорядом, в котором она путешествует по Дубаю, вставляет себе импланты в грудь, а ее коллеги из «Инстасамка лимитед» отмывают деньги в стиральной машине.

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