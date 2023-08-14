«Мы всех победим»: Mia Boyka о смене имиджа и конкурсе на Первом канале

Певица рассказала, что собирает свое коммьюнити не только для этого, но и чтобы больше времени быть вместе со своими слушателями и предлагать любителям гаджетов альтернативу получения полезных навыков в соцсетях.



Mia Boyka

«MIA Camp – онлайн лагерь для детей разного возраста от 6 до 17 лет. Никто из артистов такого еще не делал. Много детей меня любят по всей нашей стране и в странах СНГ, но увидеться со всеми мы не можем. Я подумала, почему бы не сделать всю тусовку в онлайне. В течение двух недель каждый день они получают уроки по вокалу, танцам, созданию образов, съемкам видео и многому другому. Наши преподаватели и вожатые всегда на связи с детьми. Каждый день в закрытом чате я смотрю выложенные домашние работы, комментирую, лайкаю, выхожу в прямые эфиры. Это не разовая история. Сейчас идет третья смена, затем стартует четвертая. Скорее всего, с сентября мы уже не будет продолжать, так как это действительно может отвлекать детей от учебы в школе».

Артистка заверила ведущих «Авторадио», что новый проект – это вовсе не дополнительный заработок. Как и у любого лагеря, у MIA Camp свои расходы, поэтому участие в нем не бесплатное. А главный интерес певицы состоит в ином.

«Я хочу создать свое коммьюнити, которое будет идти со мной рука об руку. Сейчас я участвую в большой вокальной программе на Первом канале. Когда эта программа выйдет, будут голосовать зрители. Мои же сидят все в интернете, но они меня все очень любят. Когда я им скажу, что я спела на Первом канале, они ринутся всей своей армией и мы всех победим».

Главным поводом для встречи в эфире стала живая премьера песни «Всё понятно». Mia Boyka поделилась, что создала трек максимально быстро, и теперь ждет реакцию от своих фанатов.

«Мы написали эту песню с Ромой Бестселлером, прекрасным композитором и автором большого числа хитов для наших артистов. Ее мы придумали и записали за 40 минут, а его жена меня сфотографировала на обложку. Я не призываю всех так делать. У меня был самолет в отпуск, поэтому мы так быстро на энтузиазме сделали этот трек».

Певица пришла в студию вместе со своими музыкантами и спела сразу несколько своих композиций - «Лепесток», «Драма», «Я не такая», «Плакать в Порше», «Гагарин». Mia Boyka также вспомнила, как для съемок клипа космического трека полностью избавилась от волос, и поделилась истинными причинами такого решения с Мурзилками.

«Это был стратегический ход. До этого я выпускала песни исключительно на детскую аудиторию и была с синими волосами. Нужно было идти дальше. Для взрослой песни я побрилась налысо, иначе с синими волосами образ был бы смазанным. Да, я радикальная, но на самом деле у меня правильный овал лица и череп правильной формы - мне пошло, поэтому все заценили, и артисты в особенности, многие мне написали восторженные отзывы. Сейчас я отращиваю свои волосы и больше уже их красить не буду».

Также артистка прокомментировала еще один свой трек «Плакать в Порше», который тоже выбивается из стилистики ее песен. Mia Boyka призналась, что она была написана в состоянии депрессии и каждое слово в ней - исключительно про нее саму.

«Эту песню я написала сама и очень быстро. Эта песня максимально про меня, каждое слово. Однажды в депрессняке я приехала на той самой машине к дому возле станции «Нагорная», где снимала комнатку вместе с тремя девочками. Соседи, тараканы, пакостный кот - жить было некомфортно. Сидя в своей машине, я смотрела на эти окна, рыдала крокодильими слезами вовсе не потому, что я когда-то жила с тараканами, а потому что я в то время была счастливее».

Певица также поделилась, что не отказалась от мечты, когда ее треки оценит весь мир. Путь немного затруднился, но работа в этом направлении продвигается.

«Песни пишем, переводим на английский. Сейчас все непросто, нам же заблокировали Tik Tok и LIKEE. Tik Tok была основной платформой для продвижения треков наших артистов. Во всем мире до сих пор эта социальная сеть остается главной».