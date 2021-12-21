МИД Украины завел плейлисты в Spotify

Страницу создали для продвижения позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках. Также плейлисты доступны на официальном сайте Украины.

«Концепция украинского Spotify – это эмоции. Страница предлагает слушателям композиции, отвечающие их эмоциональному состоянию. В первую подборку вошли 6 тематических плейлистов, каждый из которых отображает другое настроение. Например, если слушатель чувствует счастье, вдохновение или легкую грусть, страница предлагает: «У меня есть для тебя песня, если ты чувствуешь это»», - сообщает МИД.

Кроме современной украинской музыки страница также популяризирует туристические достопримечательности и украинскую культуру, в частности кухню. В одном из плейлистов, например, счастье сравнивается с ощущением, когда украинский борщ получился достаточно красным. Также отдельная подборка посвящена Рождеству и Щедрику.