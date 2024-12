Мэрайя Кэри и Wham! продолжают лидировать в топах рождественских песен

В 1990-х всех обошла Мэрайя Кэри с «All I Want For Christmas Is You», в 1970-х – Пол Маккартни с «Wonderful Christmastime», в 2010-х – Ариана Гранде с «Santa Tell Me».

Наиболее популярной рождественской песней 1950-х оказалась «Jingle Bell Rock» Бобби Хелмса, 1960-х – «Rockin’ Around the Christmas Tree» Бренды Ли, 1980-х – «Last Christmas» группы Джорджа Майкла Wham!, 2000-х – «My Only Wish (This Year)» Бритни Спирс, 2020-х – «Santa, Can’t You Hear Me» Арианы Гранде и Келли Кларксон. Гранде – единственный артист, вошедший в рейтинг два раза.

Рейтинг главных праздничных хитов за всю историю Spotify также возглавила Мэрайя Кэри с «All I Want For Christmas Is You». У него 2,075 млрд прослушиваний – вот как выглядит топ-5:

Мэрайя Кэри – «All I Want For Christmas Is You», 2,075 млрд стримов Wham! – «Last Christmas», 1,77 млрд стримов Ариана Гранде – «Santa Tell Me», 1,219 стримов Бренда Ли – «Rockin’ Around the Christmas Tree», 1,211 стримов Майкл Бубле – «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», 1,129 стримов

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Спасибо, Mariah Carey!

А вот список самых прослушиваемых рождественских песен в 2024-м.

1. Wham! – «Last Christmas» Мэрайя Кэри – «All I Want For Christmas Is You» Сия – «Snowman» Бренда Ли – «Rockin’ Around the Christmas Tree» Ариана Гранде – «Santa Tell Me»

Сейчас Billboard Hot 100 также возглавляет Мэрайя Кэри с «All I Want For Christmas Is You» – при том, что песня была выпущена 30 лет назад, в 1994-м. Половину топ-10 оккупировали рождественские хиты: второе место занимает «Rockin’ Around the Christmas Tree» Бренды Ли, третье – «Jingle Bell Rock» Бобби Хелмса, четвертое – «Last Christmas» Wham!, пятое – «A Holly Jolly Christmas» Берла Айвза.