Мэрайя Кэри нашла пленки своего утерянного рок-альбома

Исполнительница готова выпустить его уже сейчас.



Mariah Carey

О том, что в середине 1990-х она работала над этим альбомом, звезда призналась еще в своих мемуарах, вышедших в 2020 году. Она писала, что делала записи в целом для развлечения, но эта работа тогда помогла ей преодолеть период депрессии.







В 2009 году на Youtube были выложены две песни с этого альбома в исполнении группы Chick, ведущей солисткой которой была подруга Мэрайи Кларисса Дейн. Сама Мэрайя была автором и продюсером этих песен, а также исполнительницей бэк-вокала.

Теперь же 53-летняя Кэри заявляет, что нашла версию альбома, в которой все песни исполнила она сама, и планирует в скором времени осуществить его релиз.