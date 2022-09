Мэрайя Кэри нашла пленки своего утерянного рок-альбома

«Это для вас, мои поклонники. Это для того, чтобы отпраздновать и поблагодарить вас за годы чистой любви и поддержки. Я так вам благодарна», - представила певица в соцсетях обложку сборника.



View this post on Instagram ‪This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for years of pure love and support. I am so grateful to you THE RARITIES album is out October 2 Pre-order now: mariahcarey.lnk.to/Rarities‬ A post shared by Mariah Carey (@