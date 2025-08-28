Spotify назвал 5 главных песен лета

В него вошли пять песен – включая «Manchild» Сабрины Карпентер, представленную в июне.



Sabrina Carpenter

Вот как выглядит топ-5 главных песен лета по версии Spotify:

Алекс Уоррен – «Ordinary»,

Moliy, Silent Addy, Skillibeng и Shenseea – «Shake It to the Max (Fly)»,

Рэйвен Линэ – «Love Me Not»,

Сабрина Карпентер – «Manchild»,

Sombr – «Back to Friends».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Важно уточнить, что Spotify не распределял песни по местам, а просто перечислил их в алфавитном порядке. Лишь песня Карпентер вышла летом – 5 июня 2025 года. «Ordinary» Алекса Уоррена была выпущена 7 февраля, а три остальные песни – и вовсе в 2024-м. «Shake It to the Max (Fly)» увидела свет 3 декабря, «Back to Friends» – 27 декабря, «Love Me Not» – больше года назад, 3 мая.

Список был составлен редакцией Spotify. При подборе треков авторы руководствовались следующими критериями: количество стримов, культурный вклад и отклик, который песня вызывает у слушателя. В 2025 году лето было довольно «мягким»: по данным Spotify, в плане музыки оно получилось совсем не энергичным и не танцевальным – если судить по анализу темпа и ритма. По числу стримов лидирует «Ordinary» с 939 млн прослушиваний, далее идет «Back to Friends» с 704 млн, «Love Me Not» с 492 млн, «Manchild» с 309 млн и «Shake It to the Max (Fly)» с 270 млн.

В соцсетях Spotify хватает недовольных комментариев. По мнению подписчиков, сервис проигнорировал многие популярные песни. Например, «Golden» Huntr/x из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов», возглавившую Billboard Hot 100 и британский чарт.