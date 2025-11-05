Майкл Джексон остался самым зарабатывающим артистом после смерти

По оценкам Forbes, «король поп-музыки» Майкл Джексон заработал более 3,5 миллиардов долларов с момента своей кончины в 2009 году и 13 раз становился самой высокооплачиваемой знаменитостью с тех пор, как Forbes начал отслеживать их состояние в 2001 году. Более того, с 2022 года он оставался самым высокооплачиваемым человеком и после смерти в течение трех лет подряд.



В этой инфографике представлен рейтинг самых богатых умерших знаменитостей. Лидирует Майкл Джексон с состоянием в 105 миллионов долларов, за ним следуют Доктор Сьюз и Ричард Райт.

Данные приведены из цифр продаж, трансляций, лицензионных сделок, приобретений недвижимости (состоявшихся или объявленных) и других источников в период с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.