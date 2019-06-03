Discovery покажет документальный фильм «Убийство Майкла Джексона»

Спустя десять лет после смерти Майкла Джексона, Discovery Networks International сняла документальный фильм, в котором исследуются обстоятельства его смерти.

Фильм «Убийство Майкла Джексона», сделанный британской телекомпанией Zig Zag Productions, приобретен телевизионным гигантом для своих каналов в Италии, Германии и северной Европы. Discovery также запустит фильм на своем канале Quest Red в Великобритании.



Michael Jackson

В других странах фильм покажут Polsat в Польше, TVNZ в Новой Зеландии и Medialaan в Бельгии.

В часовом фильме рассказывается о трех детективах из США, которые провели первоначальное расследование смерти скандального певца в 2009 году.

Воссоединившись на экране впервые со времени суда над доктором Конрадом Мюрреем, который впоследствии был заключен в тюрьму за неумышленное убийство Джексона, Орландо Мартинес, Дэн Майерс и Скотт Смит повторно рассмотрят дело десять лет спустя и покажут зрителям необычайные подробности их расследования, сообщает The Hollywood Reporter.

Документалка обещает показать, как для детективов вновь открывают официальные дела полиции Лос-Анджелеса, и предоставить новые откровения и эксклюзивные аудиозаписи интервью с Мюрреем и свидетелями.

«Убийство Майкла Джексона» также исследует отношения Джексона и Мюррея, и исследует степень вины Мюррея за смерть певца. Фильм покажет в мельчайших подробностях минуты перед смертью Джексона, саму смерть и показания следователей и очевидцев, которые никогда не рассказывали свою историю по телевизору.

«Мы рады, что наш документальный фильм покажут по всему миру, - сказал Мэтт Графф, управляющий директор Zig Zag Productions. - Этот фильм посвящен интригующим обстоятельствам, связанным со смертью Майкла Джексона, и дает зрителям захватывающее представление о последних моментах жизни поп-звезды и уголовном процессе, который привел к аресту и осуждению доктора Конрада Мюррея».