Назначена премьера байопика про Майкла Джексона

В своем посте в соцсетях GK Films благодарят «лучший каст и команду». Главную роль в «Майкле» сыграл 27-летний Джафар Джексон, племянник Майкла Джексона. Режиссером байопика выступил Антуан Фукуа, поставивший «Великого уравнителя» (2014) и «Тренировочный день» (2001).



Michael Jackson

Кэт Грэм из «Дневников вампира» (2009–2017) сыграла легендарную певицу Дайану Росс, а Колман Доминго из «Растина» (2023) – Джозефа Джексона, отца короля поп-музыки. Еще в «Майкле» снялся Майлз Теллер – он исполнил роль Джона Бранки, известного адвоката в сфере шоу-бизнеса. В фильме обещают раскрыть почти всю творческую биографию Майкла Джексона – начиная с его участия в группе The Jackson 5 и заканчивая последним концертом.

Байопик снимался в течение четырех месяцев – производство фильма немного пострадало из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров в 2023 году. Автором сценария «Майкла» стал Джон Логан, работавший над многими известными картинами – включая «Гладиатора» (2000), «Авиатора» (2004) и «007: Координаты Скайфолл» (2012). А одним из продюсеров байопика значится Грэм Кинг, приложивший руку к «Богемской рапсодии» (2018).

У фильма уже есть трейлер – правда, пока недоступный широкой аудитории. Но его показали на Cinemacon в апреле – и кинокритикам понравилось. Грэм Кинг пообещал, что в саундтреке будет более 30 песен, а сама картина получилась длинной – под стать карьере Джексона. Премьера «Майкла» состоится 18 апреля 2025 года.