Биограф поймал одну из «жертв» Майкла Джексона на откровенной лжи

Утверждения о сексуальном насилии Майкла Джексона в документальном фильме «Покидая Неверленд» поставлены под сомнение после того, как режиссер Дэн Рид признал, что сроки насилия, указанные предполагаемой жертвой Джимми Сейфчаком, могут не соответствовать датам, указанным в документальном фильме.

Рид ответил на заявления о том, что один из обвинителей Майкла Джексона лгал в документальном фильме HBO.



Майкл Джексон

Биограф Майк Смоллком подверг сомнению историю Джимми Сейфчака о том, что он подвергся насилию на железнодорожном вокзале Неверленда, сказав, что это не может быть правдой, поскольку вокзал был построен только через два года после того, как по словам Сейфчака, домогательства прекратились.

Описывая подробности жестокого обращения в документальном фильме, Сейфчак утверждает, что он подвергся нападению в комнате наверху на железнодорожной станции Неверленда, которую многие узнают по цветочным часам.



Джимми Сейфчак в фильме «Покидая Неверленд»

Смоллком утверждает, что это, по-видимому, невозможно, так как Сейфчак утверждал, как в интервью, так и в судебном процессе, что он подвергался насилию с 1988 по 1992 год, когда ему было 14 лет. В реальности же железнодорожный вокзал Neverland получил разрешение на строительство лишь 2 сентября 1993 года, а открылся вокзал в 1994 году.

Это побудило режиссера Дэна Рида непосредственно отреагировать на утверждение биографа в Твиттере, предположив, что «видимо, Сейфчак неправильно указал дату жестокого обращения с собой».

Рид написал в Твиттере: «Да, похоже, нет никаких сомнений относительно даты постройки вокзала. Видимо, именно дата появления вокзала является финальной датой домогательств к Сейфчаку».

В разговоре с Mirror Online Смолкомб назвал ответ Рида «смущающим», поскольку он показывает желание режиссера «переписать» показания, данные Сейфчаком.

«Во-первых, я шокирован тем, что он говорит от имени Сейфчака. И, во-вторых, смущает то, что он чувствует, что теперь должен изменить повествование фильма, - а именно, что предполагаемое насилие прекратилось в 1992 году - и все потому, что часть заявлений Сейфчака опровергнута. Вот что происходит, когда вы принимаете голословные заявления за чистую монету, и не пытаетесь тщательно исследовать и расследовать, являются ли они правдой».

Сейфчак прямо и во время многочисленных допросов, и под присягой в суде, утверждал, что насилие прекратилось в 1992 году, когда ему было 14 лет.

Смоллком иронизирует: «Поскольку эта история теперь опровергнута, похоже, что Рид теперь внезапно сам хочет изменить график домогательств к Сейфчаку» .