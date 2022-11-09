Из дома Майкла Джексона пропали ценности на миллион долларов

Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала список украденных предметов. Среди них оказались электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла, изображающая артиста.



Michael Jackson

Под подозрение попал экс-возлюбленный одной из сестер Джексона Джеффри Филиппс. Предположительно, он вынес имущество в момент, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.

Кроме того, Филлипс выставил некоторые из похищенных предметов на аукцион. После жалобы компании, ответственной за дом знаменитости, торги были запрещены.

Майкл Джексон скончался в июне 2009 года. Ему было 50 лет.