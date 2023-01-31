Стали известны подробности о байопике Майкла Джексона

Об этом в соцсетях пишет режиссер ленты Антуан Фукуа.



Michael Jackson

Джафар — сын Джермена Джексона, старшего брата Майкла, который выступал с ним в группе The Jackson 5. Юноша поет и танцует с 12 лет.

Лента не будет избегать скандальных эпизодов из жизни "короля поп-музыки". Среди них обвинения в педофилии, которые преследовали его до смерти в 2009 году.

Антуан Фукуа известен по проектам "Тренировочный день", "Великий уравнитель", "Левша" и другим. Над сценарием работает Джон Логан, ранее написавший скрипты для "Гладиатора", "Последнего самурая", "Авиатора", "Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит", "Чужого: Завет", нескольких лент бондианы — "Спектра" и "Координат "Скайфолл". Продюсер — Грэм Кинг. Его зрители знают по фильмам "Али", "Банды Нью-Йорка", "Город воров", "Ромовый дневник", "Мрачные тени", "Богемская рапсодия" и не только.

Когда байопик о Майкле Джексоне выйдет в прокат, пока неизвестно.