Spotify продвигает не тех, кого хотят слушать

На протяжении месяцев поклонников поп-музыки мучает один вопрос: почему Spotify снова и снова проигрывает одни и те же песни?

Каждую неделю на X становится вирусным пост с вопросом, почему Good Luck, Babe! Чаппелла Роана, или Espresso Сабрины Карпентер, или Birds of a Feather Билли Айлиш постоянно добавляются в очередь автовоспроизведения пользователя алгоритмом потокового сервиса, независимо от того, что он слушал ранее. Один пользователь получил недавний хит Карпентера Please Please Please после совершенно иной атмосферы Get It Sexy рэпера из Сент-Луиса Sexyy Red; другой пожаловался NME, что Espresso постоянно играет после «печальной музыки и авторов песен», которых она часто слушает.



Billie Eilish

Эта сага заставила фанатов поп-музыки в Интернете, которые и так довольно параноидально настроены, полностью увлечься теориями заговора. Поклонники Тейлор Свифт утверждают, что Айлиш включила «функцию массового автовоспроизведения». (Такой функции не существует.) В прошлом месяце вирусным стал пост, в котором утверждалось, что Роан — «фабрика индустрии», бессмысленный термин, используемый для дискредитации артистов, которые быстро достигают славы. (Если бы индустрия могла просто «фабриковать» звезд, их было бы гораздо больше.) Другие описывают распространенность артистов в автовоспроизведении как «подкуп», возрождая термин, означающий, что звукозаписывающая компания платит радиостанции за воспроизведение своей музыки — и такой образ мышления легче понять.

Поп всегда давал слушателям иллюзию выбора — неважно, слушаете ли вы Рианну, Айлиш или Карпентера, ваши $0,003 пополняют сундуки Universal Music Group — но в последние годы ситуация, безусловно, ухудшилась, поскольку артисты и их команды разработали новые способы игры с чартами и алгоритмами. Тейлор Свифт удерживала контроль над чартами не только из-за широкой аудитории слушателей ее альбома The Tortured Poets Department, но и потому, что она предусмотрительно выпустила геолокированные альтернативные версии пластинки, когда конкурент, такой как Charli XCX, оказался в шаге от места № 1.

Также существует фундаментальное несоответствие между тем, что кажется популярным, и тем, что является статистически популярным, что и способствовало этой странной напряженности среди поклонников поп-музыки. Альбом Бейонсе Cowboy Carter привлек огромное внимание СМИ после его выхода в начале этого года, но на данный момент он занимает лишь 16-е место в списке самых продаваемых альбомов 2024 года по версии UK's Official Charts Company, уступая лишь альбомам Eternal Sunshine Арианы Гранде, Hit Me Hard and Soft Айлиш и пяти альбомам Свифт.

И, конечно, есть «режим открытия», спорная новая функция Spotify, которая позволяет артистам отказаться от части своих гонораров, чтобы получить повышение в зонах приложения, управляемых алгоритмами, таких как очередь автовоспроизведения, радио и миксы. Это не совсем подкуп, но, безусловно, ощущается пользователями как его эквивалент 21-го века.

Режим Discovery был запущен в 2020 году, но пока неизвестно, насколько широко он используется или какой успех получают от него артисты. Spotify сообщает, что «в среднем артисты видят +50% в сохранениях, +44% в добавлениях в плейлисты пользователей и +37% в подписчиках в течение первого месяца», но эти показатели привязаны конкретно к экосистеме Spotify, поэтому сложно сказать, действительно ли музыканты зарабатывают много денег на этих новых «открытиях» своей музыки.

Так что у фанатов есть веские причины беспокоиться о том, что их механизмы прослушивания музыки подвергаются вмешательству. Индустрия также не информировала слушателей о возможности того, что они могут подвергнуться новой школьной подкупной рекламе. Общаясь с представителями лейблов, публицистами и артистами — все они опасались публиковаться — я знаю, что многие в индустрии считают, что режим Discovery создает опасный прецедент, когда дело касается вторжения технологий в музыку. Я также слышал, как люди сомневались, действительно ли этот инструмент того стоит, учитывая, что существует естественный предел того, сколько песен можно добавить в ленту слушателя.

Но многие артисты и большинство лейблов опасаются ответных мер со стороны Spotify в виде сокращения редакционной или алгоритмической поддержки, что делает публичную критику рискованной. Здесь также присутствует элемент слегка параноидального мышления; никто на самом деле не знает, насколько активно Spotify навязывает свой собственный алгоритм, а это означает, что призрак «черного списка» маячит на горизонте, хотя нет никаких доказательств того, что гнев Spotify может действительно закончиться таким результатом.

Spotify также не стал говорить официально; из-за отсутствия информации со всех сторон кому-либо сложно потреблять музыку на сервисе каким-либо информированным образом. Представитель крупного лейбла сказал мне, что они не думают, что их лейбл на самом деле использует discovery, несмотря на предположения, что они это делают, — вполне уместный косвенный ответ на такую ​​загадочную тему. Интернет обещал, что он позволит нам исключить посредников и покупать музыку напрямую у артиста, но реальность такова, что произошло совсем наоборот — мы столкнулись с еще более адски сложной системой. Пользователи Spotify остаются в подвешенном состоянии, вынужденные гадать, какая часть их ленты по сути является нераскрытой рекламой, а какая, с другой стороны, полностью рандомизирована.