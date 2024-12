Итоги 2024 года у Spotify: Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Билли Айлиш

Тейлор Свифт завершает знаменательный год как самый прослушиваемый артист 2024 года, сгенерировав более 26,6 млрд прослушиваний по всему миру. На втором месте среди артистов оказался The Weeknd, за которым по порядку следуют Bad Bunny, Drake и Billie Eilish.



Тейлор Свифт

Чтобы отпраздновать достижение Свифт, которое делает ее самым прослушиваемым исполнителем на Spotify два года подряд, платформа добавила в ее профиль специальный значок Wrapped, а также представила пользовательские анимации, соответствующие ее музыке, включая блестки, соответствующие Fearless (версия Тейлор), чаек в стиле 1989 (версия Тейлор) и многое другое.

14-кратный обладатель премии «Грэмми» Тейлор Свифт также выпустила самый прослушиваемый альбом года на Spotify The Tortured Poets Department, который также стал самым популярным альбомом Apple Music в 2024 году. На Spotify второе место занял альбом Билли Айлиш Hit Me Hard and Soft, за которым следуют Short n' Sweet певицы «Please Please Please», MAÑANA SERÁ BONITO Кароль Джи и Eternal Sunshine Арианы Гранде. Все пять лучших альбомов приложения провели время на первом месте в Billboard 200 — и все пять из них, что стоит отметить, были созданы артистами-женщинами.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Что касается самых прослушиваемых песен, то «Espresso» Сабрины Карпентер собрала больше всего прослушиваний по всему миру в 2024 году, набрав более 1,6 млрд прослушиваний. За ней следуют «Beautiful Things» Бенсона Буна, «Birds of a Feather» Билли Айлиш, «Gata Only» FloyyMenor и Cris Mj’s и «Lose Control» Teddy Swims.

Как и в прошлые годы, Spotify Wrapped теперь также позволяет отдельным пользователям просматривать своих самых популярных исполнителей и песни с помощью общих карт данных. В 2024 году они также смогут получить доступ к функциям «Музыкальной эволюции», показывающим, как их особые настроения и вкусы менялись за последние 11 месяцев с помощью сгенерированных Spotify дескрипторов и персонализированного плейлиста.

Также новинка — функция «Самая длинная серия прослушиваний», которая сопровождает любимых исполнителей года пользователей. Возвращающийся фаворит — функция «Лучшие слушатели», показывающая, какой процент слушателей-фанатов ждали их любимых исполнителей, а самые преданные получат специальные видео от таких звезд, как Песо Плума, ROSÉ, Билли Айлиш, Ашер, Сабрина Карпентер, Кароль Джи и других.