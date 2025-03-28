В сервисе BandLink появилась аналитика из МТС Музыки

В личном кабинете BandLink в разделе «Аналитика» теперь доступны данные о прослушиваниях сразу из двух стримингов — Яндекс Музыки и МТС Музыки. Исполнители смогут отслеживать динамику аудитории, количество прослушиваний, выявлять наиболее популярные релизы и треки, а также видеть композиции, которые чаще всего ставят на повтор. Кроме того, можно будет проанализировать свою аудиторию слушателей по полу, возрасту и географическому распределению.



Статистика в разделе

Статистика в разделе доступна в различных временных разрезах на выбор артиста: день, неделя, 28 дней и год. Обновление данных происходит ежедневно.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Также в BandLink расширился функционал инструмента «Сканер» для проверки наличия композиций в плейлистах стриминговых сервисов. Теперь музыкант или любой участник его команды легко сможет посмотреть, попал ли релиз в плейлист не только в Яндекс Музыке, но и в МТС Музыке. «Сканер» обновляется несколько раз в сутки, поэтому артисты в режиме реального времени могут оперативно отслеживать продвижение трека на платформах и влиять на его успехи, например, усилив кампанию релиза в социальных сетях. Инструмент доступен даже незарегистрированным пользователям BandLink.

«Индустриальное партнерство с МТС Музыкой стало следующим важным шагом в расширении возможностей BandLink как экосистемы инструментов для продвижения артистов. Мы продолжаем развивать платформу, чтобы артисты могли эффективно использовать новые инструменты для аналитики и продвижения своего творчества», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в Яндекс Музыке и BandLink.

«За прошлый год аудитория МТС Музыки выросла в 3,8 раза, и для нас было важно предоставить артистам прозрачную статистику их прослушиваний, чтобы поддержать их дальнейшее развитие на нашей платформе. Мы уверены, что партнерство с BandLink станет важным шагом к росту музыкальной индустрии и поможет талантливым исполнителям раскрыть свой потенциал», — Максим Петровский, руководитель сервиса МТС Музыки.

Визуалы новости по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Jv6-vHzg9nmclg Справка: BandLink — это бесплатный сервис инструментов для комплексного продвижения творчества и аналитики аудитории артистов. Объединяя собственные ресурсы и экспертизу индустриальных лидеров, BandLink помогает артистам разных уровней развивать музыкальную карьеру и строить более эффективные стратегии продвижения на основе данных, инсайтов и профессиональных рекомендаций. Сканер — это инструмент проверки наличия композиций в плейлистах стриминговых сервисов. Он доступен всем, даже незарегистрированным пользователям BandLink. Инструмент позволяет сэкономить время и получить полную картину поддержки треков артиста в плейлистах аудиостримингов. Данные Сканера обновляются несколько раз в сутки, благодаря чему сохраняется оперативность в отслеживании изменений.