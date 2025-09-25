Ведущий радиохолдинг России ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и крупнейший подписной музыкальный стриминг Яндекс Музыка объединят экспертизы, чтобы запустить совместные музыкальные проекты. Стратегическое партнерство откроет для слушателей еще больше новых перспективных артистов, взлетающих в стриминге, а исполнителям поможет расширить аудиторию. В рамках сотрудничества двух площадок уже популярные и только взлетающие и набирающие свою аудиторию треки в Яндекс Музыке получат возможность приоритетно рассматриваться для ротации и обзора новинок недели, а артисты смогут стать гостями эфирных студий.



ГПМ Радио и Яндекс Музыка объявили о стратегическом партнерстве

«Зумеры говорят иксам «да!» – это как рок-концерт в нулевых и личный стриминг в двадцатых. Радио и стриминг – когда-то соперники, а теперь стратегические партнеры. Объединение экспертизы двух лидеров аудиоиндустрии даст мощный толчок к продвижению российской музыки, укрепит позиции сегмента в креативной экономике», – подчеркнул генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Первый совместный проект – музыкальное шоу на Like FM. Премьера «Чарт Яндекс Музыки» состоится на радиостанции 7 октября. Проект расскажет о самых актуальных музыкальных трендах сервиса прямо в радиоэфире. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях Яндекс Музыки. В шоу будут участвовать как известные музыканты, так и перспективные новички, появятся тематические рубрики.

В рамках совместного проекта Яндекс Музыки и ГПМ Радио в шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM у ведущего Виталика Мишуры появится со-ведущий – лайка «Вспышка», созданная с помощью искусственного интеллекта.

«Партнерство с ГПМ Радио открывает для нас и индустрии множество новых возможностей в цифровых продуктах, новых медиаформатах и способах продвижения артистов. ГПМ Радио обладает внушительным опытом создания успешных эфирных форматов и музыкальных шоу. В рамках стратегического партнерства мы запустим новые медиапродукты, которые помогут артистам, взлетающим на нашем стриминге, открыть свое творчество десяткам миллионов слушателей, а лейблам – еще эффективнее продвигать исполнителей», – отметила руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович.

Сотрудничество откроет новые возможности для обмена аналитикой популярности исполнителей, а также новые форматы продвижения артистов. Молодые артисты, стремительно взлетевшие с помощью алгоритмов «Моей волны» и попавшие в проект «Искра» в Яндекс Музыке, получат дополнительное продвижение на радио. В свою очередь, пользователи Яндекс Музыки смогут купить билеты на мероприятия радиостанций ГПМ Радио прямо в приложении сервиса и первыми узнать об участии любимых звезд в эфирных марафонах, а также открывать юных звезд Детского радио. А артисты получат еще больше контактов с фанатами в Яндекс Музыке.

ГПМ Радио входит в тройку лидеров на рынке России. В его составе «Авторадио», Детское радио, ENERGY, «Юмор FM» Comedy Radio, Like FM, Радио Romantika, Relax FM и онлайн-радио 101.ru. Радиостанции ГПМ Радио звучат на всей территории Российской Федерации и в странах СНГ. Только в России ежемесячно их выбирают свыше 39 млн человек, а совокупное число онлайн-прослушиваний превышает 114 млн сеансов.

По результатам исследования J'son & Partners Consulting, Яндекс Музыка – лидер по доходам и количеству платных подписчиков на российском рынке музыкальных стримингов. Доля крупнейшего подписного сервиса составляет 50,9%. На июнь 2025 года ежемесячная аудитория Яндекс Музыки составляет более 29 млн подписчиков.