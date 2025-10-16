Леша Свик: Я пытаюсь сделать что-то новое!

Разговор музыканта с ведущими шоу – Виталиком Мишурой и первой цифровой лайкой по кличке Вспышка – вышел за рамки обычного обсуждения треков, превратившись в откровенный диалог о творчестве и музыкальной индустрии.

«Я пытаюсь выйти из своей прямой бочки, сделать что-то новое. Я погряз в привычном формате. Людям уже не так заходит, когда я экспериментирую. Когда выпустил трек «Без тебя», сделал рокешник, реакция была: «Ну окей, идем дальше», – поделился Леша Свик на Like FM.

Это признание ярко показало дилемму, стоящую перед многими звездами: следовать ожиданиям аудитории или рисковать, создавая новое. Но для слушателей Like FM Леша Свик спел вживую именно «Без тебя».



Леша Свик спел «Без тебя» в новом шоу Like FM

Визит Свика на радиостанцию совпал с попаданием трека «Аритмия» с его участием в рубрику «Суперлонч» Яндекс Музыки. На вопрос о смене привычного тестостеронового состава исполнителей – вместо Олега Майами в треке участвует Mary Gu – артист ответил с юмором.

«Мы просто позвали Машку, вот и все. А Олег нас не позвал в свой сольный трек, давайте на секундочку», – пошутил он.

У музыканта есть записанная песня и с Нюшей, и, кто знает, не заменит ли она Niletto в следующем треке Свика? А еще музыкант признался, что мечтает о совместной работе с Бастой.

«Но я еще не придумал тот материал, с которым хочу к нему прийти. У него очень много выходит совместок за последнее время, но в целом они проходящие. Хочется прийти с таким материалом, чтобы это было также круто, как «Не болей», – рассказал Леша Свик ведущим.

Еще одним гостем шоу стал молодой исполнитель Gera Amen из проекта «Искра». Артист, посвятивший свой альбом «Zarima» бабушке, главным условием успеха считает искренность. С этим утверждением полностью согласен и Леша Свик.

«Искренность всегда побеждает. Вот это я точно понял за годы в музыке», – заявил он в эфире Like FM.