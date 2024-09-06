Леша Свик умоляет: «Останься со мной»

Песня повествует о желании героя сохранить отношения с девушкой несмотря ни на что. В клипе Леша Свик отчаянно призывает остаться ей с ним, а девушка, внешне похожая на юную Веру Брежневу, вовсе не собирается с ним расставаться, - она обнимает его и они вместе пьют шампанское.

««Останься со мной» – история любви, внутренних конфликтов и чувственных переживаний. Строки композиции полны метафор и эмоциональной силы, которые заставят слушателя задуматься о трудностях принятия решений в борьбе с собственными страхами и недостатками».

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Леша Свик

Ранее песня прозвучала в гастрольном туре Леши Свика.