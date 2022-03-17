Леша Свик показал историю абьюза в «Плакала»

Леша Свик выпустил драматический клип на январский трек «Плакала». Как и сама песня, видео посвящено теме абьюзивных отношений. Клип показывает мужа, избивающего свою жену, ее терпение к насилию и надежды на «восстановление отношений», и их сына, которому приходится за этим наблюдать. Но здесь не только один негатив. В итоге у мальчика Леши появляется заботливый отчим.





«Это очень личная для меня работа, ведь история, которую мы показали в клипе, основана на реальных событиях. К сожалению, в наши дни многие сталкиваются с похожими ситуациями, когда отец пьёт и жестоко обращается с женой, а ей приходится с этим жить, чтобы сохранить семью. Дети всё это видят. Мы постарались максимально точно передать эту проблему».



Леша Свик