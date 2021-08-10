Леша Свик ловит пули от бывшей подруги

С момента релиза трек уже набрал несколько миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. Режиссер Сергей Черкасов визуализировал фразу «Baby, стреляй в меня» буквально, - каждое слово в ссоре при расставания оказывается пулей, летящей в накаченного артиста.
««Baby, стреляй в меня, ты сможешь уйти. Baby, стреляй в меня, последняя жизнь». Время абсолютно ничего не меняет и не лечит, если человек глубоко засел в твоей голове и живет в твоих мыслях. Большая ошибка - попытаться найти успокоение в другом человеке, лишь для того, чтобы приглушить собственную боль. Чувства людей - не игрушка», - считает Леша Свик.
В главных ролях в клипе снялись сам Леша Свик и Азиза Кондыбаева.
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