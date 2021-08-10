Леша Свик ловит пули от бывшей подруги

Музыку для Свика снова написал битмейкер Younglife Beatz, слова написаны самим Алексеем. Это мрачноватая любовная история о химии между двумя влюбленными, а сиреневый закат почему-то напоминает ему тело возлюбленной. Впрочем, в финале песни артист начинает скорее сожалеть, что он «так запал» на девушку. Леша Свик

Музыку для Свика снова написал битмейкер Younglife Beatz, слова написаны самим Алексеем. Это мрачноватая любовная история о химии между двумя влюбленными, а сиреневый закат почему-то напоминает ему тело возлюбленной. Впрочем, в финале песни артист начинает скорее сожалеть, что он «так запал» на девушку. Леша Свик

Леша Свик выпустил новый «грустный» альбом «Инсомния» (слушать альбом).