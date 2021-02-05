Леша Свик выпустил балладный альбом «Инсомния»

В альбом «Инсомния» вошло 9 треков, и все - грустные баллады.

«Волнуюсь как в первый раз. Тысяча эмоций внутри. Почти два года не выпускал альбом, 2020 год вообще ни разу своим не считаю, но так было нужно, чтобы испытать все то, что испытал в нем, чтобы рассказать вам об этом. Надеюсь как всегда на вашу сумасшедшую поддержку, ведь без неё неизвестно, что сейчас бы было. Обнял каждого, и жду альбом вместе с вами», - говорит Леша Свик.



Леша Свик

Обилие грустных баллад артист объясняет тем, что написал их в 2020 году:

«Но какой год, такие и песни. Что прожил, то написал».

Артист пообещал в будущем выпустить вторую часть альбома «Инсомния», и сделать ее более веселой.