Юлианна Караулова: Главное – быть собой!

В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» всегда царит непринужденная дружеская атмосфера. Но когда в гости приходит Юлианна Караулова, эфир превращается в искрящийся праздник. На этот раз поводом для встречи стала премьера песни «Сто сердец» – легкой, но глубокой композиции, к которой певица представила яркий клип. Новый клип Карауловой – не просто музыкальное видео. Это маленькое кино в эстетике Уэса Андерсона, с яркими красками и атмосферой 70-х.



Юлианна Караулова

«Я обычно очень критична к себе, но на этот раз довольна результатом. Получилось стильно, красиво и с настроением, – уверена певица. – Это в какой-то мере моя личная история. Всем советую посмотреть!»

Клип действительно легкий, яркий, красивый, а его действие происходит в редакции глянца, где певица когда-то работала.

«У нас был женский коллектив, один мужчина. Никаких служебных романов, разве переглядывания с ребятами из соседней редакции – мужского журнала», – вспомнила Юлианна.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Юлианна Караулова

Караулова не скрывает: в ее биографии есть немало неожиданных поворотов. Например, недавно она дебютировала в легендарной игре «Что? Где? Когда?». Команда, в которую ее пригласили, выиграла, но певица призналась, что была недовольна собой.

«Во время тренировок я играла лучше. На эфире растерялась. Но тут, как и в жизни, решает опыт», – считает артистка.



Юлианна Караулова

Каждое появление Юлианны Карауловой на публике – это не только премьера песни, но и разговор о ценностях, которые ей близки. Она легко делится личными моментами, оставаясь открытой и искренней. И в этом ее главный секрет: певица не пытается соответствовать чьим-то ожиданиям, а просто живет в своем ритме. Новая песня «Сто сердец» – именно про это: про атмосферу, настроение и жизнь, в которой важно слушать себя.