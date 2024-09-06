Юлианна Караулова стала «Девочкой на миллион»

В названии песни и оформлении сингла содержится намек на то, что Юлианна Караулова является ведущей программы «Кто хочет стать миллионером».

«Она рано встанет свой растрепанный вид поменять, на телеэкране кто-то снова сияет в огнях, в центре внимания все заломы на платье. Дома точно иначе – ей на ушко «люблю» говорят», - под бодрую электронную пульсацию поет Юлианна Караулова.

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Юлианна Караулова

«Включаем погромче, улыбаемся самим себе в зеркале и не забываем, что в каждой/каждом из нас потенциала на миллион, как минимум! Это песня про каждого», - прокомментировала Юлианна Караулова.