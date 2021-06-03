Юлианна Караулова скрыла рождение ребенка

Певица и телеведущая посчитала нужным отложить сообщение о радостном событии. До сих пор в соцсетях последним висит фото Карауловой с округлившимся животом.

«Ожидание, кажется, немножко затягивается. Зато каждое утро в моем телефоне по 10 сообщений с вопросом: «Как дела?»»,- жеманно делится Юлианна.



Юлианна Караулова и Андрей Черный

Инсайдеры заявили, что сейчас Юлианна находится в одном из лучших столичных роддомов. Мама и младенец чувствуют себя прекрасно.

Караулова рассказала об интересном положении в конце марта, представ в новом клипе с округлившимся животом. После официального заявления девушка стала регулярно делиться трогательными снимками и рассказывать о том, как протекает беременность. Теперь поклонники звезды с нетерпением ждут, когда она сама объявит о рождении малыша, а также назовёт его пол и имя.

Напомним, что отцом ребёнка является бойфренд Юлианны Андрей Чёрный. Знаменитости вместе уже несколько лет, молодой человек даже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, однако свадьба так и не состоялась. Впрочем, не исключено, что звёзды поженились тайно.