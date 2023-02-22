«Сбылась мечта»: Юлианна Караулова спела «Угонщицу» и познакомилась с Гариком Сукачевым

Юлианна Караулова устроила живую премьеру трека «В городе» в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Написал песню три года назад Максим Контарев, экс-солист группы «Та сторона». Певица объяснила ведущим, почему так долго откладывала релиз. По словам Карауловой, она просто ждала подходящего момента.

«Песня мне с самого начала дико нравилась, но только сейчас пришло ее время. Иногда люди тонут в любви, растворяются в ней, и это мешает отношениям», – прокомментировала певица идею композиции.

В пару к новому треку Юлианна Караулова исполнила в студии «Авторадио» знаменитую «Угонщицу» Ирины Аллегровой. Это песня из детства Юлианны: когда ей было шесть лет, хит слушали ее родители. В репертуар Карауловой «Угонщица» попала благодаря участию в телешоу «Фантастика».

«Мы пели свои версии знаменитых хитов. Это и музыкально развивало, и подбадривало. В каких-то переработках я находила вдохновение для собственного творчества. Кто не знает, я была Розой Марковной Кляк и даже что-то из образа моей героини забрала себе», – поделилась артистка.



Юлианна Караулова

Также Караулова призналась, что открыла новую страницу жизни, снявшись в кино. В романтической комедии «Ёлки-иголки» она появилась в роли самой себя. Участие в фильме не только добавило интересного опыта, но и помогло исполниться давней мечте.

«Сбылась мечта! – заявила она в эфире «Авторадио». – Я наконец-то познакомилась с Гариком Сукачевым. Мы с ним много раз пересекались, даже работали на одних мероприятиях, но не были знакомы».



Юлианна Караулова

На самом деле, это не первый опыт Юлианны в кино. Она уже снималась в сериалах и одном короткометражном фильме, но это было давно.

«Мне тогда было 14 лет, я сыграла в фильме сложного подростка. Сейчас это полнометражное кино с интересным актерским составом», – рассказала певица.