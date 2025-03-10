Юлианна Караулова обзавелась 4-комнатным жильем

Квартира находится на последнем этаже здания. По словам певицы, недвижимость выбиралась, исходя из вкусов ее супруга, продюсера Андрея Черного.



Юлианна Караулова

«У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — призналась Юлианна Караулова в шоу «Ты не поверишь!».

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По оценкам риелторов, жилье артистки стоит более 80 миллионов рублей. Певица взяла квартиру в ипотеку и призналась, что хотела торговаться с бывшим владельцем жилья.

«Для меня принципиально, чтобы хоть сколько-то человек уступил, но я при этом продавала еще свою квартиру. Но со мной, кстати, покупатель не торговался. Вообще красавчик, спасибо ему за это», - рассказала она.