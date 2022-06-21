Юлианна Караулова устроила горячее шоу с «Оксанами»

В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Юлианна Караулова показала настоящий спектакль с танцами и песнями, включив в программу свои лучшие хиты.

«Я к вам приходила не раз с музыкантами, в этот раз решила порадовать всех и показать все, что есть – у нас не только музыканты, но и прекрасные девчонки», – заявила певица.



Юлианна Караулова

Накануне концерта Юлианна написала в соцсетях, что собирается выступить «с Оксанками». Легенду о том, почему она называет своих танцовщиц именно так, певица рассказал собравшимся в студии фанатам.

«У меня изначально были и есть две девушки-танцовщицы, которых зовут Светами. Как-то я познакомила их с одним музыкантом, и в следующий раз, когда мы встретились, он спросил меня: «А где Оксаны?» С тех пор в шутку так их и зовем. Сейчас девушек стало больше, имена у них разные, но по-прежнему называю их Оксанами», – поделилась Караулова.



Юлианна Караулова

Концерт в радиостудии стартовал с новинки – песни «Семь запятых», затем в живом исполнении прозвучали special-версии хитов «Внеорбитные», «Градусы», «Дикая пума», «Море», «Просто так», «Ты не такой», «Маячки».





«Это версии песен, которые невозможно найти ни на каких цифровых витринах – с какими-то специальными ремиксами, аранжировками, вставками и переходами, – объяснила Юлианна. – Мы решили исполнить только хиты! У нас все песни хорошие, как, наверное, заметили те, кто смотрит трансляцию, все булочки свежие!»

Песня «Ты не такой», с которой зажгли девушки, еще из дебютного альбома певицы «Чувство Ю», вышедшего шесть лет назад. Даже спустя годы первый альбом кажется Юлианне Карауловой исключительно хорошим, призналась она в эфире.

«Я, правда, очень его люблю. Нельзя говорить про свой альбом, что он эталонный, но мне, действительно, кажется, что он очень сильный. Мы с большой любовью работали с ним, вообще, классное было время. Там есть пара песен, которые я бы заново выпустила, в новых аранжировках», – заявила певица.



Юлианна Караулова

С песней «Ты не такой», написанной для нее певицей Бьянкой, вообще связана очень эмоциональная история: она появилась в тот самый момент, когда Юлианна Караулова объявила, что уходит из группы 5sta Family.

«Я была сильно расстроена, подавлена, в депрессии, сильно переживала, – призналась Караулова. – И Бьянка сказала: «Давай я напишу тебе песню!» Мы выпили винишка, потом она улетела на гастроли, и я как-то не думала, что из этого что-то получится. Все-таки немного разное у нас творчество. И вот прошла неделя, и она мне прислала песню, я послушала и поняла сразу – это круто! И песня зашла так, как никто не ожидал, включая саму Бьянку».

Несмотря на сомнения на старте сольной карьеры, все сложилось отлично, Юлианна добилась успеха также как телеведущая и виджей, а в прошлом году стала мамой. Сейчас маленькому Саше, которого она растит вместе с мужем Андреем Черным, уже год.

«Классный парень растет! Ух! – порадовалась Юлианна. – Сегодня он всю ночь проспал, до 7.30. Такое за всю его жизнь происходит третий раз. Когда происходит такое утро, ощущение такое: птицы поют, солнышко светит, все прекрасно, жизнь удивительна!»