Юлианна Караулова выпустила «беременный» клип

По словам мужа артистки, ее же музыкального продюсера Андрея Чёрного, Караулова находится на седьмом месяце беременности.
«Это не просто клип. Это то, чему я радуюсь уже больше 6 месяцев», - написал Андрей Черный.
«Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью», - написала Караулова, выложив свои фото.
С Андреем Черным Юлианна познакомилась на съемках «Фабрики звезд», когда ей было 17 лет. В конце 2016 года, когда певица выступала на ледовом катке ВДНХ со своей песней «Внеорбитные» во время съёмок новогодней передачи «Голубой огонёк», Андрей сделал ей предложение. Для пары этот ребенок станет первым.
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