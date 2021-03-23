Юлианна Караулова выпустила «беременный» клип

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Клип снимали практически год назад той же командой, что и сам фильм. В главных ролях актриса, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки», Татьяна Бабенкова и актер Алекс Комаровски. Кстати, в фильме одну из важных ролей сыграл лидер «Марсель» Степан Ледков, именно он открывает героине тайны Петербурга и помогает ей понять этот город. И когда Татьяна в фильме рассуждает о жителях северной столицы, называя их «старомодными», своей песней Степан объясняет ей: «Мы не старомодные, мы – настоящие»!

