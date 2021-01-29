Юлианна Караулова призвала любить случайных секс-партнеров

Песня сделана в евродиско с нависающим компрессированным вокалом Карауловой. Певица призывает «любить так сильно, как никогда и никого» случайных бойфрендов, то есть призывает к эмоциональной проституции. Таких призывов давно не было слышно на сильно кастрированной после 90-х отечественной поп-сцене.
Авторы песни: Юрий Андрийченко и Александр Хорошковатый, украинские авторы. Любопытно, что певица, кажется, впервые отключил комментарии к ее песне на Ютьюбе, после появления взвешенных комментариев, и удаляет негативные комментарии в ВК.
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