Экс-солист группы «Корни» стал в кино директором «Авторадио»

Несколько сцен фильма снимались на территории «Газпром-Медиа Радио» — в студии «Авторадио». «Мурзилки» Брагин, Гордеева и Захар сыграли самих себя – ведущих популярной столичной радиостанции, в студии которых проходят живые концерты знаменитых музыкантов. В сцене фильма, снятой на «Авторадио», в гостях у «Мурзилок» выступает певица Юлианна Караулова, а за концертом наблюдает героиня Ани Чиповской, влюбленная в радио. Именно «Мурзилки» показывают девушке, что такое настоящий живой эфир.



Александр Асташенок с Юлианной Карауловой, Аней Чиповской, и Захаром

Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок также появляется в сценах, снятых на радиостанции. По словам Александра, место, где проходят знаменитые «лайвы», всегда его привлекало, но оказался в знаменитой студии он только на съемках фильма и сразу в роли директора «Авторадио».

«Для меня это далеко не первый опыт в кино, так как за плечами уже более двадцати ролей, – рассказал музыкант и актер. – В студии «Авторадио» был впервые. Всегда было интересно посмотреть, где проходят лайвы с артистами! Круто, что «Авторадио» держит марку живого звука – это ценно в наше время».

Съемки на радио произвели впечатление и на Аню Чиповскую. В фильме «Хоккейные папы» ее героиня уезжает из родного провинциального городка в Москву, чтобы стать ведущей на «Авторадио». Понаблюдав за работой «Мурзилок», актриса поняла, насколько это непросто – работать на радио.

«Это какая-то совершенно отдельная история – только одним голосом, интонацией держать и вести за собой многомиллионную аудиторию», – говорит актриса.

«Хоккейные папы» – российская спортивная комедия Андрея Булатова, рассказывающая о тренере детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников участвует в хоккейном турнире, чтобы сохранить Ледовый дворец для своих детей. В фильме также принимают участие известные актеры Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие. В широкий прокат лента выходит 23 ноября 2023 года.