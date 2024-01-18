«Тренд на 2000-е круто вырос»: «Корни» заявили о всплеске интереса к их песням

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20 лет назад группа «Корни» победила в самом первом сезоне «Фабрики звезд», тогда их песни пела вся страна. В гостях у «Авторадио» музыканты исполнили те самые хиты и рассказали о своем концертном графике.

В основном на их выступления ходят те, кто ностальгируют по 2000-м, признались музыканты ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Но есть среди зрителей и молодые люди, которые на удивление хорошо знают песни группы «Корни» и активно подпевают на концертах.

«Сейчас тренд на 2000-е круто вырос, под песни из нулевых и 90-х люди любят отрываться. Было время, когда у нас наблюдалось затишье небольшое, но сейчас график забитый, катаемся по городам», – рассказал Александр Бердников, солист группы «Корни» и настоящая звезда нулевых.

Группа «Корни» спела свои хиты на «Авторадио»
Группа «Корни» спела свои хиты на «Авторадио»

Из прежнего состава в коллективе остался также Алексей Кабанов. После ухода Александра Асташёнка и Павла Артемьева в группу в 2011 году пришел Дмитрий Пакуличев. Так «Корни» превратились в трио и существуют в этом формате до сих пор.

«Когда после «Фабрики» мы ездили из города в город, у нас было по 35 концертов в месяц, не успевали даже майку сменить», – вспомнил Бердников начало карьеры.

Секрет успеха – в песнях, которые они пели, считает Александр. Знаковые композиции группы – «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Я теряю корни», «Ты узнаешь ее» – музыканты исполнили вживую на «Авторадио». Выступление группы стало первым живым концертом в студии «Мурзилок» в новом году. И это не случайно. Что ни песня, то хит, отметили ведущие, настоящее возвращение к корням шоу-бизнеса.

Сейчас хиты нулевых снова в тренде, считают музыканты
Сейчас хиты нулевых снова в тренде, считают музыканты

Спели гости в эфире и гимн «Фабрики звезд» – песню «Круто ты попал на TV». Участие в проекте наложило отпечаток на всю их жизнь, считают музыканты. Группа возникла во время первого запуска «Фабрики» под руководством продюсера Игоря Матвиенко и стала ее первым победителем в 2002 году.

«Это было потрясающе круто. Пришли туда обычными молодыми пацанами, а вышли известными на всю страну. Заходишь в какой-нибудь торговый центр, а за тобой куча девчонок бежит. Это было так необычно, мы даже не знали, что у нас такая популярность», – вспомнили музыканты.

Сейчас хиты нулевых снова в тренде. В Новый год «Корни» выступили в Дубае, затем поездили с новогодними дискотеками по стране, а 19 января дадут концерт в столичном «Мумий Тролль Music Bar». По мнению многих, участники почти не меняются внешне, несмотря на двадцатилетнюю историю группы. Все дело в здоровом отношении к жизни, говорят они сами.

Алексей Кабанов признался, что травмировал руку, катаясь на лыжах
Алексей Кабанов признался, что травмировал руку, катаясь на лыжах

«Мы вообще за спортивный образ жизни, вот Леша даже на лыжах отличился, – объяснил Бердников перевязанную руку Алексея Кабанова. – Ничего, скоро гипс снимут, и будем еще лучше выглядеть».

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