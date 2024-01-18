«Тренд на 2000-е круто вырос»: «Корни» заявили о всплеске интереса к их песням

В основном на их выступления ходят те, кто ностальгируют по 2000-м, признались музыканты ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Но есть среди зрителей и молодые люди, которые на удивление хорошо знают песни группы «Корни» и активно подпевают на концертах.

«Сейчас тренд на 2000-е круто вырос, под песни из нулевых и 90-х люди любят отрываться. Было время, когда у нас наблюдалось затишье небольшое, но сейчас график забитый, катаемся по городам», – рассказал Александр Бердников, солист группы «Корни» и настоящая звезда нулевых.



Группа «Корни» спела свои хиты на «Авторадио»

Из прежнего состава в коллективе остался также Алексей Кабанов. После ухода Александра Асташёнка и Павла Артемьева в группу в 2011 году пришел Дмитрий Пакуличев. Так «Корни» превратились в трио и существуют в этом формате до сих пор.

«Когда после «Фабрики» мы ездили из города в город, у нас было по 35 концертов в месяц, не успевали даже майку сменить», – вспомнил Бердников начало карьеры.

Секрет успеха – в песнях, которые они пели, считает Александр. Знаковые композиции группы – «Плакала береза», «С днем рождения, Вика», «Я теряю корни», «Ты узнаешь ее» – музыканты исполнили вживую на «Авторадио». Выступление группы стало первым живым концертом в студии «Мурзилок» в новом году. И это не случайно. Что ни песня, то хит, отметили ведущие, настоящее возвращение к корням шоу-бизнеса.



Сейчас хиты нулевых снова в тренде, считают музыканты

Спели гости в эфире и гимн «Фабрики звезд» – песню «Круто ты попал на TV». Участие в проекте наложило отпечаток на всю их жизнь, считают музыканты. Группа возникла во время первого запуска «Фабрики» под руководством продюсера Игоря Матвиенко и стала ее первым победителем в 2002 году.

«Это было потрясающе круто. Пришли туда обычными молодыми пацанами, а вышли известными на всю страну. Заходишь в какой-нибудь торговый центр, а за тобой куча девчонок бежит. Это было так необычно, мы даже не знали, что у нас такая популярность», – вспомнили музыканты.

Сейчас хиты нулевых снова в тренде. В Новый год «Корни» выступили в Дубае, затем поездили с новогодними дискотеками по стране, а 19 января дадут концерт в столичном «Мумий Тролль Music Bar». По мнению многих, участники почти не меняются внешне, несмотря на двадцатилетнюю историю группы. Все дело в здоровом отношении к жизни, говорят они сами.



Алексей Кабанов признался, что травмировал руку, катаясь на лыжах

«Мы вообще за спортивный образ жизни, вот Леша даже на лыжах отличился, – объяснил Бердников перевязанную руку Алексея Кабанова. – Ничего, скоро гипс снимут, и будем еще лучше выглядеть».