«Запасайтесь попкорном»: Люся Чеботина пригласила на сольный концерт

Люся Чеботина раскрыла подробности грядущего концерта на музыкальном марафоне в честь четвертого суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Радиостанция собрала артистов в студии 7 ноября. Исполнив в прямом эфире хиты «Солнце Монако» и «За бывшего», Люся Чеботина поделилась в кулуарах, чем собирается удивлять фанатов на своем сольнике.
«Будет очень много сюрпризов, неожиданностей для зрителей. Мы все силы пустили на создание этого шоу, потому что хочется, чтобы каждый блок был с вау-эффектом, чтобы у зрителей пробегали мурашки. Приглашены звездные гости, которые также будут появляться очень неожиданно. Так что, когда придете, запасайтесь попкорном, будет очень интересно», – обещает Люся Чеботина.
Какие именно звездные гости окажутся на сцене в ее сольном шоу, Люся не сказала. Это секрет, который зрители узнают непосредственно на концерте 5 декабря. А вот из своей новой песни, которая выйдет совсем скоро, Люся секрета делать не стала.
«15 ноября выходит трек под названием «Фараон», и он, кстати, тоже прозвучит 5 декабря на концерте», – заявила она.
На марафоне «Авторадио» вместе с Чеботиной выступили Galibri & Mavik, Burito, Gayazov$ Brother$, Юлианна Караулова, «Те100стерон», Akmal' и «Город 312».
Несколько часов подряд артисты пели вживую свои хиты в прямом эфире и помогали ведущим шоу «Мурзилки Live» дарить подарки. Самым ценным подарком слушателям в этот вечер стал автомобиль, а самым важным – отличное настроение.
«Классное, праздничное настроение, – призналась Юлианна Караулова. – Ощущение, что происходит что-то невероятное, какой-то национальный праздник».
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