«Запасайтесь попкорном»: Люся Чеботина пригласила на сольный концерт

Люся Чеботина раскрыла подробности грядущего концерта на музыкальном марафоне в честь четвертого суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Радиостанция собрала артистов в студии 7 ноября. Исполнив в прямом эфире хиты «Солнце Монако» и «За бывшего», Люся Чеботина поделилась в кулуарах, чем собирается удивлять фанатов на своем сольнике.



Люся Чеботина исполнила свои хиты на марафоне «Авторадио»

«Будет очень много сюрпризов, неожиданностей для зрителей. Мы все силы пустили на создание этого шоу, потому что хочется, чтобы каждый блок был с вау-эффектом, чтобы у зрителей пробегали мурашки. Приглашены звездные гости, которые также будут появляться очень неожиданно. Так что, когда придете, запасайтесь попкорном, будет очень интересно», – обещает Люся Чеботина.

Какие именно звездные гости окажутся на сцене в ее сольном шоу, Люся не сказала. Это секрет, который зрители узнают непосредственно на концерте 5 декабря. А вот из своей новой песни, которая выйдет совсем скоро, Люся секрета делать не стала.

«15 ноября выходит трек под названием «Фараон», и он, кстати, тоже прозвучит 5 декабря на концерте», – заявила она.



«Все будет хорошо» - спел Митя Фомин

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



На марафоне «Авторадио» вместе с Чеботиной выступили Galibri & Mavik, Burito, Gayazov$ Brother$, Юлианна Караулова, «Те100стерон», Akmal' и «Город 312».



Gayazov$ Brother$ подарили «Малиновую Ладу»

Несколько часов подряд артисты пели вживую свои хиты в прямом эфире и помогали ведущим шоу «Мурзилки Live» дарить подарки. Самым ценным подарком слушателям в этот вечер стал автомобиль, а самым важным – отличное настроение.



Праздничное настроение дарила Юлианна Караулова

«Классное, праздничное настроение, – призналась Юлианна Караулова. – Ощущение, что происходит что-то невероятное, какой-то национальный праздник».