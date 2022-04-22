Слава и «Дискотека Авария» спели свой фит в новой аранжировке

Музыкальный марафон продолжался в прямом эфире четыре часа. А удачу новому миллионеру принес хит Владимира Преснякова «Всё нормально». Впервые за два последних года в открытой студии собрались и зрители, устроившие вместе с музыкантами настоящую дискотеку на «Авторадио».



Владимир Пресняков

Не скрывала эмоций и изящная Юлианна Караулова:

«Спасибо друзья, от вас всегда классная энергия, с вами всегда хорошо. Всем хорошей музыки!»



Юлианна Караулова

Настоящий сюрприз устроили «Дискотека Авария» и Слава, исполнив на «Авторадио» фит «Улетела» в оригинальной аранжировке. По словам солиста группы «Дискотека Авария» Алексея Рыжова, трек в новой аранжировке стал более модным и танцевальным. В таком виде артисты исполнили свою совместную композицию впервые.





Вместе с ним Владимиру из Чебоксар «улетело» 11 тыс. рублей. «Сколько лет я вас ждал!» – фразой почти из фильма «Москва слезам не верит» ответил на звонок ведущих счастливый победитель.



Слава и Алексей Рыжов

Слава, как всегда, шутила и с искромётным юмором пожелала счастливчику:

«Поздравляю от всей души. Чебоксары, чебуреки, чебурашка — это самые прекрасные слова на «Че». Что вам еще пожелать? Человеческого Чеастья!»

Впервые на суперфинале «Много денег на Авторадио» оказался Хабиб, поэтому он не мог не посвятить участникам свою легендарную «Ягоду Малинку». Денис Клявер спел песню про самую главную любовь в жизни – родительскую, а под хит «Без тебя» Стаса Пьехи танцевали и зрители, и сам Стас – получилось очень лирично.