Слава купила квартиру в центре Москвы

В своих соцсетях исполнительница показала вид из панорамных окон элитного жилища прямо на Москву-реку. По признанию певицы, она собирается ночевать в купленной квартире одна по выходным.



Слава

Слава рассказала, что уже получила ключи от нового дома. Ей предстоит провести там ремонт. Тем не менее вопросы, связанные с недвижимостью, для звезды всего лишь «приятные хлопоты». «Купила квартиру на честно заработанные денежки, можете меня поздравить». Она также подчеркнула, что будет проживать в этом месте одна. Хотя у артистки есть муж, автобизнесмен Андрей Дедов. Кроме того, в марте Слава стала бабушкой и недавно раскрыла имя новорожденного внука.