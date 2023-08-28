Слава объяснила, почему не вышла замуж за Данилицкого

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Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире "Шоу Воли" на ТНТ объяснила, почему не узаконила отношения со своим гражданским мужем предпринимателем Анатолием Данилицким после 22 лет отношений.

«Я не очень люблю всю эту тему, – прокомментировала Слава. – Я такая, свободолюбивая птица, и у меня все вопреки».

Слава
Слава

Артистка также рассказала, что не раз сходилась и расходилась с Данилицким. Последний раз из-за девушек легкого поведения, с которыми был замечен бизнесмен.

«Решил повеселиться с ними в ночном клубе. И я обиделась. А потом простила и сказала: "Давай домой обратно"», – вспомнила Слава.

Слава и Анатолий Данилицкий вместе с начала 2000-х. Предприниматель старше исполнительницы на 28 лет.

В этих отношениях в 2011 году родилась дочь Антонина. Певица также воспитывает дочь Александру от первого брака, которая в прошлом году подарила певице внука.

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