Слава спросила у неверного «Зачем ты врёшь?»

Композиция получилась не столько грустной, сколько дерзкой, яркой и динамичной. Как и сам имидж исполнительницы. Над текстом и музыкой работали Кира Дымов и Игорь Азаров. Это не первая их коллаборация – предыдущий хит Славы «Без тебя меня нет» получил многочисленные награды и заслужил искреннюю любовь слушателей.

На этот раз соавторы затронули непростую тему измены, но ушли от стандартной формулы «он предпочёл другую – она в ожидании, страданиях». Лирическая героиня песни «Ты мне врёшь» показана себя сильной женщиной, которая, узнав о неверности, уходит от предателя к другому мужчине, несмотря на обиду и разочарование. И хотя в её голосе явственно слышна боль, она не собирается возвращать неверного возлюбленного и находит утешение в объятиях другого, чтобы наконец стать той счастливой и желанной.







Слава

«Посыл песни прост и одновременно мудр: в любой ситуации нужно выбирать себя. Главное – не изменять себе, что бы ни случилось и какие бы серьёзные испытания ни приготовила человеку судьба», - говорит Анастасия Сланевская.