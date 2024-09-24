Слава выпустила «Славу»

Альбом объединил 11 песен — 10 треков, выпущенных за последние несколько лет, и одну премьеру. «Ты услышишь меня», «Дочка-мама», «Голодная любовь», «В сердце бьёт молния», «По горячим следам», «Бумеранг», «Ковчег», «Подруга», «На грани нервного срыва», «Ой всё», «Без тебя меня нет». Новая песня всего одна, она написана на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова «В сердце бьёт молния».
«Это особенный для меня альбом. Решила не скромничать и назвать его в честь себя. В этом году отметила 20 лет на сцене, я вижу количество зрителей на моих концертах, чувствую их искреннюю любовь. Благодаря им на свет родилась юбилейная «Слава»», — говорит певица Слава.
После выпуска альбома артистка отправится в большой тур по России.
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