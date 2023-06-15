Natan и Слава сняли клип, выйдя из больницы

О решении снять видеоролик для песни артисты сообщили почти сразу после релиза. В первый день съёмок команда столкнулась с проблемами, так как исполнительница была госпитализирована в больницу, и часть процесса проходила без неё. По словам Natan, было принято экстренное решение найти актрису, чтобы заснять историю, которую хотели передать в ролике.

Когда самочувствие Славы улучшилось, команда организовала второй съёмочный день, где артисты всё-таки снялись вместе. Как рассказала звезда, несмотря на то что её коллега поступил как настоящий джентльмен, она не смогла оставить такую красивую историю без своего участия.



Natan

«… буквально с "больничной койки" я отправилась на съёмки, ну не могу я не работать! Всё прошло очень весело и ярко, а Natan это отдельный восторг, всё волновался за моё самочувствие», — поделилась эмоциями исполнительница.