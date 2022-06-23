Natan посвятил балладу своей жене

Они при помощи вокодера поют о том, что встречают «девушку в темном платье», которая «сегодня не моя». Она, видимо, дорого стоит, а денег у парней сегодня нет, поэтому они хотят «украсть ее». Привычное для этих парней обращение с девушкой как с вещью.







Название «ЧП» - не то, о чем все подумали, а сокращение от словосочетания «черное платье». Это единственное, что смогли пояснить сами артисты в отношении своей новой песни.



Natan и Cygo



Ранее артисты Black Star провели совместное