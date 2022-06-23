Natan посвятил балладу своей жене

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Natan выпустил новую лиричную балладу «Союз» (слушать песню).

В песне «Союз» Natan спел о крепкой любви, которая длится всю жизнь. Артист посвятил релиз своей жене Анастасии Швецовой, с которой вместе уже 12 лет.

«Выходит мой новый трек «Союз», в котором я рассказываю про любовь, самую искреннюю и самую честную!!», - рассказал артист.

Natan
Natan

Представляя релиз у себя в соцсетях, артист отметил, что не расстаётся со своей возлюбленной 12 лет, а в браке находится 11 лет. Соавтором композиции выступил Felix Kotlo, с которым ранее сотрудничали Sqwoz Bab, Lizer и Slava Marlow.

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