Natan посвятил балладу своей жене

В песне «Союз» Natan спел о крепкой любви, которая длится всю жизнь. Артист посвятил релиз своей жене Анастасии Швецовой, с которой вместе уже 12 лет.
«Выходит мой новый трек «Союз», в котором я рассказываю про любовь, самую искреннюю и самую честную!!», - рассказал артист.
Представляя релиз у себя в соцсетях, артист отметил, что не расстаётся со своей возлюбленной 12 лет, а в браке находится 11 лет. Соавтором композиции выступил Felix Kotlo, с которым ранее сотрудничали Sqwoz Bab, Lizer и Slava Marlow.
Комменты