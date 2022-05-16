Ирина Дубцова и Natan показали обнимания «в последний раз»

Режиссер клипа - Алина Верипя, идея - самой Ирины Дубцовой. По сюжету героиня Дубцовой буквально сбегает из объятий дорогого ей мужчины - она не хочет жить в его власти, сообщает Intermedia.



- Убегая, девушка представляет, что теперь свободна, - говорится в описании видео, - но на самом деле она бежит от себя самой: ей все равно хочется находиться с ним. Об этом говорят флэшбеки, всплывающие в её памяти, пока она едет в такси по дождливому городу. Она помнит все: каждое прикосновение,