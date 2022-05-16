Ирина Дубцова и Natan показали обнимания «в последний раз»

Клип на дуэтную песню Ирины Дубцовой и Натана снял давний друг Ирины режиссер Александр Игудин.
С Ириной Александр Игудин работает уже не впервые.
«Он очень хорошо чувствует и понимает артистку, поэтому сценарий клипа не потребовал мучительных поисков, он родился буквально за несколько минут. Режиссер и певица в один голос сказали, каким будет этот клип. Главная идея видео - любовь, секс, страсть, расставание, невозможность продолжать отношения дальше. О причинах расставания зрителю предлагается подумать самостоятельно. Но ссоры, переписки, вспышки чувств, сила примирений показаны в полной мере. Натан согласился с предложенной идеей также быстро. Свои роли Ирина и Натан сыграли столь убедительно, что зритель верит и в бурю эмоций, и в летящий стакан и в страстный поцелуй, и в безразличие к перепискам друг друга и невероятную нежность, и в предельный внутренний накал. Клип пронизан эротикой, выдержан в черно белом стиле, лаконичен. В нем нет ничего, кроме болезненной, сильной любви. И надежды на будущее, которая появляется буквально в последнем кадре», - говорится в описании к клипу.
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